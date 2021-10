PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 17 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : Montpellier ne perd pas face à Lens, au moins trois buts dans la rencontre et les deux équipes marquent (3.15)

Je vois un très beau match à 17h entre deux équipes qui proposent un football attrayant. Montpellier est dans une mauvaise série de quatre matches sans victoire. Plus largement, depuis le début de saison c’est assez compliqué avec seulement deux succès pour quatre nuls et trois défaites. Cependant les Montpelliérains marquent beaucoup. Ils ont déjà inscrit seize buts et en ont encaissé autant. Les Lensois affichent les mêmes statistiques offensifs. Deuxièmes de Ligue 1 avant cette journée, les Sang-et-Or n’ont perdu qu’une seule fois et ont gagné cinq rencontres. Je donnerais tout de même un avantage à Montpellier que je ne vois pas s'incliner. Je miserais également sur au moins trois réalisations dans la rencontre avec des buts de chaque côté pour plus que tripler la mise.

