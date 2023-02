PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 18 février – Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg bat Angers, plus de 2,5 buts et Diallo ou Gameiro buteur (3.10 via MYMATCH)

Dans ce duel si important pour le maintien je n’imagine pas Angers l’emporter, ni même prendre un point. Le SCO n’y arrive pas et je ne vois pas pourquoi cela changerait. Alors oui les Angevins ont réussi à prendre un point contre Auxerre mais cela n’est pas suffisant pour espérer rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le Racing a, quant-à-lui, beaucoup plus de chance de se maintenir et cela passe par une victoire ce soir. Avec des attaquants comme Diallo ou Gameiro, je m’attends à une belle rencontre offensive et c’est pourquoi je vous propose de parier sur une réalisation de l’un ou l’autre en rajoutant la victoire de Strasbourg avec au moins trois buts dans la rencontre pour plus que tripler la mise !

