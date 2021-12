PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 19 décembre - Coupe de France

Mon pronostic : nul entre Poitiers et Lens (12.00)

Je vous propose de tenter un très gros coup. Notre amie la Coupe de France peut s’avérer très capricieuse avec les équipes de Ligue 1. On l’a déjà vu par le passé. Je pense qu’il pourrait y avoir une belle surprise entre Poitiers et Lens. Les amateurs poitevins vont se présenter extrêmement motivés pour affronter les Sang-et-Or qui ne sont pas très bien en ce moment. La folie du début de saison semble bien loin et ils n’ont remporté que deux rencontres sur les neuf dernières qu’ils ont disputées. C’est pourquoi je vous propose le nul pour ce duel pour une cote monstrueuse de 12.00 !

