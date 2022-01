PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 1er janvier - Premier League - Angleterre

Mon pronostic : Manchester City s'impose sur la pelouse d'Arsenal et les deux équipes marquent (3.00)

Je m'attends à un match très serré entre Arsenal et Manchester City. Les Gunners sont en pleine forme avec une série de cinq victoires consécutives. Ils n'ont même perdu qu'une seule fois à domicile. C'était en tout début de saison face à Chelsea (0-2). Le club londonien est donc logiquement à une belle 4e place au classement. City est encore mieux avec dix succès de rang et l'équipe de Guardiola est la meilleure de Premier League cette saison. Elle est quasiment imbattable et a été parfaite pour l'instant dans cette période des fêtes avec deux victoires face à Leicester (6-3) et à Brentford (0-1). Je pense que Manchester City va s'imposer et je suis convaincu qu'Arsenal peut marquer. Un combiné coté à 3.00 !

