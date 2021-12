PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 2 décembre – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Manchester United ne perd pas face à Arsenal et les deux équipes marquent (1.98)

Depuis le limogeage de Solskjaer, les Mancuniens n’ont pas perdu avec une victoire en Ligue des Champions à Villarreal (0-2) et un nul heureux sur la pelouse de Chelsea (1-1). La transition avant l’arrivée définitive de leur nouvel entraîneur se passe donc plutôt bien. Ils devront cependant encore attendre un peu avant que Ralf Rangnik ne fasse sa première sur le banc des Red Devils. Les Gunners sont très bons cette saison même s’ils ont déjà perdu quatre fois. Mis à part à Brentford, ce ne sont pas des surprises avec des revers contre le top 3 (Chelsea, City et Liverpool). Pas de quoi rougir car le bilan est très bon pour Arteta qui compte sept victoires, deux nuls et donc une 5e place au classement, avec la possibilité, en cas de victoire, de passer devant West Ham. Cependant je ne vois pas United se faire cueillir à domicile. Je pense tout de même que les Gunners sont capables de marquer aussi. Je vous propose donc le 1N avec des buts de chaque côté pour presque doubler la mise.

