PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 2 octobre – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre Lens et Lyon (3.70)

C’est une très belle affiche à suivre ce soir à 20h45 entre deux équipes qui peuvent nous offrir un beau spectacle. Les Lensois peuvent être fiers de leur début de saison quasi-parfait. Ils sont toujours invaincus et ont la possibilité de repousser à huit points leur adversaire du soir en cas de succès. 7e avant les matches du jour, l’OL a craqué avant la trêve en enchaînant trois défaites de suite. Il faudrait tout de suite réagir pour ne pas laisser le wagon de tête se détacher. Je m’attends donc à une grosse rencontre avec de l’intensité et pourquoi pas des buts. Je miserais tout de même sur un nul entre ces deux clubs. La cote me paraît belle et tout à fait plausible (3.70) !

