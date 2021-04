PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 avril Premier League - Angleterre

Mon pronostic : victoire de Chelsea face à Brighton par 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.45)

Chelsea est encore dans la course pour une qualification en Ligue des Champions. Si les Blues l’emportent ce soir, ils seraient 3e du championnat devant Leicester et West Ham. Ce serait donc un très beau coup pour le club londonien et c’est pourquoi je pense que les hommes de Tuchel vont jouer avec sérieux cette rencontre. Depuis l’arrivée du coach allemand, la rigueur défensive est la base du jeu de Chelsea avec très peu de buts encaissés. En face, Brighton a du mal à se sortir de cette zone dangereuse en bas de tableau. Pourtant il y a de belles choses avec notamment l’attaque menée par Maupay et Trossard. Cependant, je ne les vois pas inquiéter la défense des Blues et c’est pourquoi je vous conseille non seulement la victoire du 5e de Premier League (1.60) mais surtout un succès par 1-0, 2-0 ou 3-0 pour une cote de 2.45 !



Pariez sur Chelsea – Brighton ici !