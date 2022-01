PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 janvier – EFL Cup - Angleterre

Mon pronostic : Liverpool ne perd pas sur la pelouse d’Arsenal et les deux équipes marquent (2.00)

On a été surpris au match aller avec ce score final nul et vierge entre ces deux équipes à Anfield. On s’attendait à des buts, au moins du côté de Liverpool, mais la défense des Gunners s’est montrée très solide. Cette fois, il faudra un peu plus de spectacle pour se qualifier en finale de cette Coupe de la Ligue anglaise ! Arsenal devra faire sans Partey, Elneny ou encore Pepe qui sont à la CAN. Aubameyang, de retour de sélection, n’est pas disponible en raisons de problèmes cardiaques à cause du Covid-19. Xhaka est lui suspendu pour cette demi-finale. Liverpool va se passer de Mané et de Salah, toujours en Coupe d’Afrique des Nations, tout comme Keïta. Malgré cela, je pense que Liverpool va se qualifier en finale. Pour me couvrir, je jouerais le N2 avec les deux équipes qui marquent pour doubler la mise !

Pariez sur Arsenal – Liverpool ici !