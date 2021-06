PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 juin sur Italie – Pays de Galles

Mon pronostic : 1-0 ou 2-0 entre l’Italie et le Pays de Galles (2.75)

Un match déséquilibré mais qui pourrait nous réserver une surprise. L’Italie a été la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale après ses deux victoires. Cette fois il ne lui faut qu’un nul pour terminer première de sa poule et avoir un adversaire plus favorable pour le tour suivant. Roberto Mancini devrait faire un minimum tourner pour faire souffler ses cadres. Reste à savoir comment le Pays de Galles va aborder cette rencontre. Les Gallois, même en cas de défaite, sont quasiment assurés de finir deuxième. Il faudrait qu’ils perdent largement et que les Suisses écrasent la Turquie. Je pense que les Italiens vont s’imposer mais par un petit score. Je vous conseille donc la victoire de l’Italie sur le score de 1-0 ou 2-0 pour une cote de 2.75 !

