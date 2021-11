PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 20 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Rennes ne perd pas face à Montpellier et les deux équipes marquent (1.88)

Rennes n’est pas un cadeau. Les Bretons sont dans une très grande forme. Lors de leur dernier match, ils ont atomisé l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park (4-1) pour enchaîner une dixième rencontre sans défaite. Il s’agit même de la huitième victoire durant cette période. Pour le moment le Satde Rennais est donc la meilleure équipe de Ligue 1. Montpellier aussi va bien avec deux succès consécutifs à Nice et face à Nantes. Les Montpelliérains vont se déplacer à Rennes avec l’objectif de prendre un point. Ce sera très compliqué mais pas impossible. Je donne quand même un avantage aux Rennais que je ne vois pas perdre. Avec ces deux attaques très performantes, je vois des buts et c’est donc pour cela que je vous conseille de parier sur le 1N et les deux équipes qui marquent pour une cote de 1.88 !

