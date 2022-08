PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 21 août – Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas à Clermont et les deux équipes marquent (2.15)

Ce début de saison est très compliqué pour les Niçois qui n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre toutes compétitions confondues. Les Aiglons restent même sur une défaite à Tel Aviv lors du barrage aller de Ligue Europa Conférence. J’espère que les têtes ne seront pas tournées vers le retour jeudi. Pour bien préparer cette rencontre décisive, je m’attends à une équipe sérieuse. Lucien Favre sait comment motiver ses joueurs et obtenir un résultat à Clermont est possible. Les Auvergnats ont profité de leur supériorité numérique à Reims pour retourner la situation alors qu’ils étaient menés 2-0 en marquant quatre buts. A domicile, les Clermontois vont se montrer accrocheurs et c’est pourquoi je miserais sur le fait que Nice ne perde pas avec les deux équipes qui marquent pour plus que doubler la mise (2.15) !

