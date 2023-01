PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 21 janvier - Coupe de France

Mon pronostic : tirs au but entre Bastia et Lorient (3.10)

Si je n'exclue pas une qualification des Bastiais, je ne vois pas non plus les Lorientais rendre les armes facilement dans la Coupe de France. Même avec des absences les Merlus sont en capacité de tenir le choc en Corse. La ferveur va être incroyable, les spectateurs vont tout donner pour voir le Sporting passer ce tour. Il faudra donc résister à toute cette pression pour les deux clubs. Pour un pari plus "sûr" je miserais sur le fait que Bastia ne perde pas au bout des quatre-vingt-dix minutes, avec moins de 3,5 buts dans la rencontre (1.82). Cependant j'ai également envie de prendre plus de risques et de jouer le match nul pour plus que tripler la mise. La séance de tirs au but, si elle a lieu, devrait être un moment énorme.

Pariez sur Bastia - Lorient ici !