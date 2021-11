PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 21 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : pas de vainqueur entre Lyon et Marseille (3.95)

La trêve internationale a dû faire du bien à ces deux sélections. L’OL doit se reprendre après la correction infligée par le Stade Rennais au Roazhon Park. Les Lyonnais comptent donc deux revers sur leurs trois derniers matches en Ligue 1 après celui reçu à Nice. Les Gones ne sont que 8e au classement et doivent absolument s’imposer pour se rapprocher du top 5. Les Marseillais, eux, sont spécialistes des nuls. Ils en ont réalisé cinq sur leurs six dernières rencontres. Je pense que cela pourrait se reproduire ce soir. Dans cet « Olympico » je m’attends à beaucoup de tensions. Personne ne voudra perdre et je vous propose donc de parier sur cette très belle cote de 3.95 !

