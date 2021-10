PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 21 octobre – Ligue Europa

Mon pronostic : Marseille ne perd pas sur la pelouse de la Lazio et les deux équipes marquent (2.70)

Très belle rencontre à suivre ce soir dans le cadre du groupe E de cette Ligue Europa. La Lazio est en forme en championnat avec une place dans le top 5 et un succès face au champion en titre, l’Inter. Avec vingt buts inscrits et quatorze encaissés depuis le début de saison toutes compétitions confondues, les Romains forment une équipe spectaculaire. Les Marseillais aussi jouent dans le même esprit avec dix-neuf buts marqués et douze pris. J’irais donc dans un premier temps sur le fait que les deux équipes inscrivent au moins un but dans ce duel. Peut-être par chauvinisme, je pense que l’OM est capable de prendre au moins un point à Rome. Je vous conseille donc de miser sur le fait que Marseille ne perde pas (1.94). Pour s’amuser, je crois qu’on peut faire un ticket sur des réalisations combinées d’Immobile et de Milik. Cette cote de 5.90 me tente énormément !

