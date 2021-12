PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Nice ne perd pas et les deux équipes marquent (2.00)

Très belle rencontre à suivre pour ce multiplex entre Nice et Lens. Les Aiglons sont 4e de Ligue 1 et ont mis fin à une série de trois matches sans victoire en championnat en parvenant à s’imposer à Rennes (1-2). Un succès très important dans la course au podium, les Niçois n’ayant plus qu’un point de retard sur les Bretons. Lens compte trois unités de retard sur son adversaire du soir et ne doit donc pas perdre pour éviter de se faire décrocher. Les Sang-et-Or n’ont plus gagné depuis le 5 novembre dernier et n’ont donc pris que trois points lors des cinq dernières journées. A l’extérieur c’est catastrophique avec quatre défaites et un nul sur les cinq derniers déplacements. Je ne vois donc pas Nice perdre cette rencontre et comme il y a souvent des buts dans les matches de Lens, je rajouterais le fait que les deux clubs marquent pour doubler la mise !

