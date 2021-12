PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 décembre – Ligue 1

Mon pronostic : Saint-Etienne ne perd pas face à Nantes et les deux équipes marquent (2.25)

La première de Pascal Dupraz en Coupe de France a vu Saint-Etienne se qualifier pour le tour suivant en s’imposant sur la pelouse de Lyon la Duchère (0-1). Une petite victoire qui a au moins le mérite d’exister car une élimination aurait été très dure à encaisser. Les Verts restent sur quatre défaites consécutives en Ligue 1, sont derniers au classement et ne comptent que deux victoires depuis le début de la saison. Les Nantais vont mieux qu’il y a un an. Ils comptent dix points d’avance sur la zone rouge et viennent de remporter leurs deux dernières journées de Ligue 1 à Lorient (0-1) et face à Lens (3-2). Cependant, au Chaudron je ne vois pas les Stéphanois perdre. Je pense aussi qu’on devrait voir des buts dans cette rencontre pour une cote de 2.25 !

