PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 février Ligue des champions

Mon pronostic : Chelsea bat Lille 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.15) !

La marche sera trop haute pour le LOSC ce soir à Stamford Bridge. Lille, premier de son groupe devant Salzbourg, a eu la malchance de tomber sur le tenant du titre dès les huitièmes de finale. Chelsea est un adversaire redoutabla car les Blues s'appuient sur une défense très solide, un gardien excellent et un milieu de terrain très agressif. Les Lillois, qui manquent de confiance et qui ont perdu deux joueurs importants en janvier (Reinildo et Ikoné), risquent de souffrir contre l'un des favoris de la compétition. Je mise sur un succès de Chelsea et je vous conseille de mettre une pièce sur le score exact multi-choix : 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.15) !

Pariez sur Chelsea - Lille ici