PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : Brest ne perd pas face à Lille et les deux équipes marquent (2.40)

Après une très bonne série de six victoires consécutives, les Brestois marquent le pas depuis quatre journées. Ils n’ont pris qu’un seul point sur les douze derniers possibles avec des défaites face à Montpellier, Nice et à Paris. Ils ne sont pas parvenus à s’imposer à Troyes (1-1). C’est même le seul but marqué durant ces rencontres pour dix encaissés. Nul doute qu’à l’entraînement, Der Zakarian a axé sur la solidité défensive. Le LOSC n’arrive pas complétement frais en terre bretonne car les Dogues ont joué mercredi soir face à Lorient. Ils l’ont emporté largement (3-1) pour signer un treizième match sans défaite. Je pense que cette accumulation de rencontre pourrait compter. C’est pourquoi je miserais sur le fait que Brest ne perde pas. Avec les styles de jeu des deux équipes, je m’attends à des buts de chaque côté également !

