PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 juin sur République Tchèque – Angleterre

Mon pronostic : victoire de l’Angleterre contre la République Tchèque et plus de 1,5 buts dans la rencontre (1.80)

Comme Manu je m’attends à une réaction des Anglais après leurs deux premiers matches difficiles. Cela arrive souvent que les grosses sélections débutent doucement dans les grandes compétitions internationales. Je pense que c’est le cas des Anglais qui comptent un effectif incroyable. On parle beaucoup du trident offensif de l’Equipe de France mais l’attaque des Three Lions est tout aussi incroyable avec des joueurs comme Kane, Sterling, Foden ou encore Mount. S’ils arrivent à se trouver et à bien combiner, tout le monde peut les craindre. Avec un seul but inscrit pour le moment, l’Angleterre est loin d’avoir tout montré. J’espère que cela va être le cas ce soir pour tenter d’arracher cette première place et ainsi jouer le huitième de finale à Wembley. Je les vois donc s’imposer et pour faire gonfler la cote, je vous propose de rajouter le fait qu’il y ait plus de 1,5 buts dans la rencontre (1.80) !

