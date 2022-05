PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 22 mai – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Manchester City bat Aston Villa, au moins trois buts dans le match dont un de Foden (3.00)

City est en bonne posture pour remporter le titre lors de cette dernière journée de championnat. Les Citizen ont un point d’avance sur Liverpool et doivent donc s’imposer pour s’assurer du trophée. Avec huit victoires consécutives sur les Villains, je ne pense que City va passer à côté même si c’était compliqué sur la pelouse de West Ham. Je miserais donc sur le succès de l’équipe de Manchester avec au moins trois buts dans la rencontre. On devrait voir du spectacle car l’équipe de Guardiola est capable de dérouler. Pour encore plus faire gonfler la cote je vous propose de miser sur une réalisation de Foden, lui l’enfant du club qui pourrait offrir le titre de champion à son équipe.

