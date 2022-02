PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 23 février Ligue des Champions

Mon pronostic : Benfica ne perd pas, les deux équipes marquent (1.88) !

Même si le parcours de l'Ajax est exceptionnel, la Ligue des Champions débute en huitièmes de finale. Amsterdam a remporté ses six matches de poule et se présente comme le favori logique de cette confrontation mais je me méfie des Lisboètes qui ont tout de même terminer deuxièmes de leur groupe derrière le Bayern mais devant le FC Barcelone. Surtout, le Benfica est distancé en championnat portugais et va jouer sa saison sur ce parcours en Coupe d'Europe. Je mise donc sur le 1N (Benfica ne perd pas) avec les deux équipes qui marquent (1.88) !

