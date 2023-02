PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 23 février – Ligue Europa

Mon pronostic : Rennes se qualifie contre le Shakhtar (1.92) !

Battu à l’aller par le Shakhtar (2-1), Rennes se doit de se montrer offensif et efficace pour espérer aller plus loin. Après trois défaites d’affilée, les Rennais se sont ressaisis ce week-end en championnat en l’emportant face à Clermont (2-0). Cette saison, au Roahzon Park, tout va bien pour les Bretons qui y ont disputé seize rencontres pour un total de douze victoires, deux défaites et deux nuls. C’est pourquoi je pencherais pour le Stade Rennais dans cette rencontre. Je le vois l’emporter pour une cote de 1.66. Je préfère vous conseiller de jouer la qualification de Rennes pour une cote de 1.92. Cela permet de vous couvrir un petit peu.

