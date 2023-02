PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 23 février – Ligue Europa

Mon pronostic : les deux équipes marquent entre Nantes et la Juventus (1.98)

Héroïques lors du match aller avec ce nul, les Nantais rêvent de réaliser un nouvel exploit et d’élimine la Juventus. Cela sera très compliqué selon moi. La Juve a été piqué au vif avec cette contre-performance et même à l’extérieur, je pense que les Turinois vont se rebiffer et ne pas commettre les mêmes erreurs que la semaine dernière. Ils ont d’ailleurs bien réagi en s’imposant à La Spezia (2-0). Le FC Nantes a perdu à Lens (3-1) ce week-end mais les Canaris avaient d’autres priorités. On se souvient de la rencontre en 1996 où les Nantais l’avaient emporté 3-2 à la Beaujoire en demi-finale de la Ligue des Champions. Cependant cela n’avait pas été suffisant pour se qualifier. Je ne miserais pas sur un résultat final mais je pense que Nantes et la Juventus peuvent marquer dans ce duel comme à l’aller. Un pari déjà intéressant pour presque doubler la mise.

Pariez sur Nantes - Juventus ici !