PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 23 février – Ligue Europa

Mon pronostic : Monaco ne perd pas contre le Bayer Leverkusen et les deux équipes marquent (2.00)

Le match aller a été magnifique avec une victoire dans les dernières secondes de l’AS Monaco grâce à Disasi (3-2), le retour devrait être du même acabit entre deux formations qui pratiquent un football alléchant et porté vers l’avant. Je m’attends de nouveau à un beau spectacle. Le Bayer Leverkusen va devoir se livrer et je l’imagine trouver le chemin des filets. Cependant, les Monégasques pourraient piquer en contre. Je vous propose donc de miser sur les deux équipes qui marquent. Pour faire gonfler la cote, je pencherais tout de même pour Monaco que je ne vois pas perdre. L’ASM est en bonne forme et veut aller loin dans cette compétition.

