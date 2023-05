PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 25 mai – Premier League - Angleterre

Mon pronostic : 1-1, 2-1 ou 3-1 entre Manchester United et Chelsea (3.10)

Manchester United n’ayant besoin que d’un seul point pour s’assurer une place en Ligue des Champions, je pense qu’il faut se couvrir pour cette rencontre même si les Mancuniens sont largement favoris. Je ne les vois pas perdre à Old Trafford mais je me dis que Chelsea pourrait être en mesure de marquer. Les Blues se doivent de mieux faire dans cet exercice et ces deux dernières rencontres de championnat serviront à préparer déjà la prochaine saison. Je vous propose donc de miser sur un score exact multichance : 1-1, 2-1 ou 3-1 (3.10) !

