PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 25 novembre – Ligue Europa

Mon pronostic : la Real Sociedad ne perd pas à Monaco et les deux équipes marquent (2.35)

Les Monégasques sont décevants depuis le début de saison et encore plus sur leurs quatre derniers matches. Ils n’ont pas réussi à gagner depuis le 24 octobre avec une défaite à Brest (2-0) et trois nuls face au PSV, à Reims et contre Lille. Je ne vois pas de progrès dans cette équipe de Monaco et ce soir, elle aura fort à faire face à la Real Sociedad. Les Basques sont 2e de cette poule derrière le club de la Principauté avec deux points de retard. Ils ne voudront rien lâcher alors qu’ils pourraient voir le PSV leur passer devant. La Real Sociedad est Dauphin du Real Madrid en Liga et n’a perdu qu’une seule fois depuis le début de saison. C’était lors de la 1ère journée sur la pelouse du FC Barcelone. Je pense que les Espagnols peuvent gagner ce soir mais je me couvrirais en misant sur le N2 avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 2.35 !

