PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 26 août – Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 2-1 ou 3-1 entre Marseille et Brest (3.10)

Les Marseillais ont eu très chaud à Metz. Les Grenats étaient en infériorité numérique lorsqu’ils sont parvenus à marquer deux buts en six minutes pour prendre l’avantage avant que Vitinha ne parvienne à sauver un point à Saint-Symphorien. Evidemment les Olympiens étaient touchés par l’élimination en Ligue des Champions contre le Panathinaikos. Je ne sais pas s’ils sont toujours passés à autre chose. Cela peut prendre du temps mais ils y parviendront. Attention tout de même à ces Brestois qui réalisent un bon début de saison avec une victoire face à Lens et une autre sur la pelouse du Havre. Les Bretons ont marqué cinq buts lors de ces deux premières journées et je pense qu’ils trouveront une nouvelle fois le chemin des filets au Vélodrome ce soir. Cependant, je garderais un avantage pour l’OM et je vous propose de parier sur un score exact multichance : 1-1, 2-1 ou 3-1 pour une très belle cote de 3.10 !

