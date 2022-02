PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 26 février – Ligue 1

Notre pronostic : Paris bat Saint-Etienne 1-0, 2-0 ou 3-0 (2.50)

Après la déconvenue à Nantes de la semaine dernière, les Parisiens doivent réagir. Pourtant ils n’ont pas fait un mauvais match à la Beaujoire mais ont tombés sur un très grand Lafont et ont subi le réalisme de Nantais qui étaient tous dans un état de grâce. Evidemment cela n’a aucune conséquence sur la suite de la saison du PSG qui a une avance très confortable en tête de la Ligue 1. La priorité est la Ligue des Champions et ce match retour sur la pelouse du Real Madrid. Pour cela il faut se préparer de la meilleure des façons et cela passe par le fait de retrouver une solidité défensive. C’est pourquoi je m’attends à une rencontre très sérieuse de Paris avec une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0. Même si les Verts vont mieux en ce moment et se sont relancés dans la course au maintien, je ne pense pas qu’ils résisteront à des Parisiens au Parc des Princes. Un beau pari coté à 2.50 !

