PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 26 février – Ligue 1

Mon pronostic : match nul entre l’OM et le PSG (3.60)

Ce Classique est très compliqué à pronostiquer. Entre la victoire au Vélodrome en coupe de l’Olympique de Marseille et celle du PSG à la dernière minute contre Lille la semaine dernière, les deux clubs arrivent transcendés. Je pense que l’on verra un magnifique match ce soir. Marseille reste sur deux succès mais ne pourra pas compter ni sur Mbemba ni sur Gigot. L’assise défensive devrait être moins performante et au niveau de celle du PSG qui encaisse toujours des buts. Je pense qu’il faut mettre une pièce sur le nul. La cote de 3.60 me paraît énorme et cela ne m’étonnerait pas une seule seconde que ce soit le résultat final.

