PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 26 mars – Match amical

Mon pronostic : les Pays-Bas ne perdent pas contre le Danemark et les deux équipes marquent (2.20)

Très beau match amical à suivre aujourd’hui entre ces deux sélections. Les Pays-Bas pourront fêter avec leurs supporters la qualification au Mondial 2022 au Qatar. Largement favorite, cette équipe, n’ont perdu que cinq fois lors de leurs vingt-trois dernières rencontres amicales. Les « Oranje » peuvent en plus compter sur un Depay impressionnant à chaque qu’il porte les couleurs de son pays. Le Danemark est une très bonne équipe, avec un groupe soudé. On l’a vu lors du dernier Euro. Après la terreur et le malaise cardiaque d’Eriksen, ses coéquipiers sont allés jusqu’en demi-finale. Le nouveau joueur de Brentford a retrouvé les pelouses et c’est une très bonne nouvelle. Pour cette rencontre je ne vois tout de même pas les Pays-Bas s’incliner mais je pense que le Danemark va marquer. Un pari coté à 2.20 !

