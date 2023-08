PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 août - Ligue 1

Mon pronostic : Strasbourg ne perd pas face à Toulouse et les deux équipes marquent (2.00)

Strasbourg, après un bon premier match et une victoire face à Lyon (2-1), a subi la loi de Monaco à Louis-II (3-0). Forcément les Strasbourgeois vont tenter de prendre le maximum de points à la Meinau. On devrait tout de même y voir du spectacle tout à l'heure avec des buts. Toulouse a montré de très belles choses avec un succès à Nantes (2-1) avant un nul au Stadium face au PSG (1-1). Les joueurs du TFC ont su réagir après l'ouverture du score de Kylian Mbappé et ont profité d'une faute grossière d'Achraf Hakimi sans sa surface de réparation pour égaliser. Un très bon point et un début de saison intéressant. Cependant je gardearais un avantage en faveur des Strasbourgeois à domicile. Je vous conseille donc le 1N avec les deux équipes qui marquent pour doubler la mise !

Pariez sur Strasbourg - Toulouse ici !