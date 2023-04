PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 avril – Premier League – Angleterre

Mon pronostic : Manchester United ne perd pas sur la pelouse de Tottenham et les deux équipes marquent (2.00)

Après sa débâcle à Newcastle, Tottenham a dit au revoir à une qualification en Ligue des Champions. Les Spurs ont désormais trop de retard sur Manchester United, 4e, pour espérer revenir. Alors oui, s’ils l’emportent ils reviendraient à seulement trois points des Red Devils mais ces derniers comptent deux matches en moins. En pleine crise de confiance, sans entraîneur, les Londoniens ne devraient pas être en mesure de s’imposer alors que les Mancuniens restent sur trois victoires de rang et peuvent prendre une très belle option pour le top 4 en cas de succès. Je me couvrirais tout de même pour doubler la mise avec le N2 et les deux équipes marquent. Pour encore plus faire gonfler la cote, je vous propose d’ajouter le but de Rashford ou de Kane (2.70) ou voire de l’un et l’autre (6.75).

Pariez sur Tottenham – Manchester United ici !