PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 mai – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille ne perd pas contre Brest et les deux équipes marquent (1.90)

Avec cinq points de retard sur Lens, Marseille n’a pas plus grand-chose à espérer et va se contenter de la 3e place. C’est pour cela que je pense qu’il faut se méfier pour ce duel face à Brest. Les Olympiens pourraient ne pas tout donner face à une équipe qui joue libérée. Les Bretons viennent de battre Auxerre et Clermont pour s’assurer leur maintien en Ligue 1. Peut-être que l’on devrait assister à du beau spectacle au Vélodrome. Je vous suggère donc de miser sur le fait que Marseille ne perde pas à domicile avec les deux équipes qui marquent pour une cote de 1.90 !

Pariez sur OM – Brest ici !