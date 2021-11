PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Lille bat Nantes et plus de 2,5 buts (2.40)

Les Lillois nous ont fait plaisir en Ligue des Champions avec une victoire face à Salzbourg après avoir battu Séville en Espagne mais en championnat c’est plus compliqué avec une série de cinq rencontres sans victoire. Les champions de France en titre ne sont que 12e, juste derrière leurs adversaires du soir. Les Nantais sont dans une bonne passe depuis quelques temps au vu de leurs ambitions avec deux victoires, deux nuls et deux défaites sur les six derniers matches. Toujours est-il que je vois le LOSC se réveiller. Le club nordiste a dû prendre de la confiance avec la Ligue des Champions et pourrait l’emporter tout à l’heure. Je vous propose de jouer la victoire lilloise avec plus de 2,5 buts pour une cote de 2.40 !

