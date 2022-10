PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 octobre – Ligue Europa

Mon pronostic : Rennes ne perd pas sur la pelouse de Fenerbahce et les deux équipes marquent (2.25)

Cette rencontre ressemble à une petite finale de groupe. Fenerbahce et le Stade Rennais sont en tête de ce groupe B avec dix points. Les Turcs ont l’avantage d’avoir une meilleure différence de buts et c’est pourquoi ils sont à la première place. Après le 2-2 du match aller, il est très difficile de dégager un favori. Les deux équipes sont dans une excellente forme avec chacune une longue série d’invincibilité. Dans ces cas-là je me dis que jouer le match nul est une bonne idée pour plus que tripler la mise. Je pencherais tout de même pour Rennes même à l’extérieur. Les Bretons me font forte impression depuis plusieurs semaines. Le quatuor offensif peut inquiéter un grand nombre d’équipes en Europe. Je jouerais donc le N2 avec les deux équipes qui marquent (2.25).

