PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 27 septembre - Ligue des Nations

Mon pronostic : le Portugal ne perd pas contre l'Espagne, les deux équipes marquent, Ronaldo buteur (3.65) !

C'est la finale de cette poule de Ligue des Nations ! Le Portugal et l'Espagne vont se disputer la première place synonyme de qualification pour le final four. Les Portugais possèdent deux points d'avance au coup d'envoi et peuvent s'appuyer sur une ossature de grande qualité. L'Espagne, de son côté, est en plein doute après sa défaite contre la Suisse la semaine dernière, prestation qui a exaspéré Luis Enrique. Je pense que le Portugal ne perdra pas ce soir à Braga, je vois les deux équipes marquer et je vois bien Cristiano Ronaldo inscrire son deuxième but de la saison toutes compétitions confondues (3.65) !

