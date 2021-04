PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 28 avril Ligue des Champions - 1/2 finale

Mon pronostic : 1-1 ou 2-2 entre Paris et Manchester City (4.50)

Le match qu’on attend tous ! Difficile de prédire ce qu’il pourrait advenir pour cette rencontre. Les Citizen partent largement favoris, certainement dû au fait que les Parisiens ne sont pas exceptionnels au Parc des Princes. Après avoir éliminé Barcelone et le Bayern Munich, le PSG doit maintenant se défaire des probables futurs champions d’Angleterre. Pour cela il faudra que les joueurs de la capitale soient incisifs en contre et jouent les coups à fond. Je pense qu’on verra des buts des deux côtés ce soir mais sans vainqueur. Je vois bien le match nul à la fin du temps réglementaire (3.90) et pour aller plus loin je miserais sur le 1-1 ou le 2-2 (4.50). C’est d’ailleurs le score du quart de finale aller il y a cinq ans. Ce qui est sûr, c’est que nous allons voir un grand match !

