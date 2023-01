PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 28 janvier – Ligue 1

Mon pronostic : 1-1, 1-2 ou 1-3 entre Troyes et Lens (3.20)

Les Lensois enchaînent les victoires à domicile et les nuls à l’extérieur depuis la reprise et c’est pourquoi je me couvrirais pour cette rencontre à Troyes. Le Racing a trois points de retard sur le Paris Saint-Germain et peut rêver en grand si les Sang-et-Or maintiennent le rythme fou de la première partie de saison. Je ne les vois pas perdre sur la pelouse de l’ESTAC qui vient d’enchaîner une troisième défaite d’affilée et n’a même remporté qu’une seule rencontre lors de ses douze dernières rencontres. Cependant je vois les Troyens marquer et je parierais sur le 1-1, 2-1 ou 3-1 en faveur de Lens pour une cote de 3.20 !

