PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 28 novembre – Ligue 1

Mon pronostic : Marseille bat Troyes et les deux équipes marquent (2.80)

Marseille va devoir se remettre à gagner. Les Olympiens n’ont remporté que deux rencontres sur les douze dernières qu’ils ont disputées toutes compétitions confondues. De plus ils doivent se remettre de leur défaite à Galatasaray et donc de leur élimination de la Ligue Europa. En début de saison on s’attendait à une équipe spectaculaire et ce n’est pas le cas avec beaucoup de scores nuls et vierges. Cette fois, il leur faut marquer pour prendre les trois points et revenir au contact du podium. Les Troyens forment une équipe qui produit du jeu même si elle n’est que 17e. Je pense que l’ESTAC peut marquer ce soir mais je vois les Marseillais s’imposer. Un beau pari coté à 2.80 !

Pariez sur Marseille – Troyes ici !