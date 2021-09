PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 28 septembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : l’AC Milan bat l’Atletico de Madrid (2.90)

En championnat, les Milanais réalisent un début de saison quasi-parfait avec une 2e place au classement et seize points pris sur dix-huit possibles. Les seuls perdus l’ont été sur la pelouse de la Juventus. Pour le premier match de cette poule B en Ligue des Champions, les Rossoneri se sont inclinés de justesse à Liverpool (3-2). Malgré ce revers, ils ont prouvé qu’ils avaient largement le niveau pour cette compétition qu’ils n’avaient plus eu l’occasion de jouer depuis 2014. L’Atletico de Madrid n’a pas la même efficacité que la saison dernière. Les Colchoneros n’ont perdu qu’une fois, c’était ce week-end à Alaves, mais ils font beaucoup de matches nuls. D’ailleurs celui face à Porto a été très chanceux, les Portugais s’étant vu refuser un but de manière incompréhensible. C’est pourquoi je ne comprends pas les cotes en faveur des Espagnols. Je vous propose donc de miser sur le succès du Milan !

