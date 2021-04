PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 29 avril Ligue Europa - 1/2 finale

Mon pronostic : Villarreal ne perd pas face à Arsenal et les deux équipes marquent (2.20)

Place aux demi-finales de la Ligue Europa et plus particulièrement avec cette rencontre très équilibrée entre Villarreal et Arsenal. Unai Emery, à la tête du sous-marin jaune, retrouve donc son ancien club londonien ce soir. Spécialiste de cette Coupe d’Europe qu’il a remporté trois fois avec le FC Séville, il aura à cœur bien gérer ce match aller. Son club, 7e de Ligan réalise une très bonne saison donc et peut rêver d’un titre européen. Les Gunners, eux, font une saison très moyenne en championnat et ne peuvent compter que sur un succès en Ligue Europa pour avoir la satisfaction de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Je pense que le club espagnol part avec un léger avantage et dont je ne le vois pas s'incliner. Je pense également que les deux équipes vont marquer. Un combiné pour plus que doubler votre mise (2.20) !

