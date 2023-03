PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 29 février – Coupe de France

Mon pronostic : Toulouse bat Rodez et plus de 2,5 buts (1.82)

Avec deux défaites de suite, Toulouse doit se ressaisir et rien de mieux que la Coupe de France pour le faire. Le Téfécé a montré de belles choses depuis la reprise avec un bilan de huit succès, un nul et quatre revers (deux contre Marseille, un autre à Paris et à Reims ce week-end). Face à une équipe de Ligue 2, cela devrait passer pour les Toulousains qui ont franchi un cap. Qui plus est Rodez pointe à la dernière place du championnat et est en très mauvaise posture pour ne pas descendre en National. Face à cet écart de niveau et au fait que cette rencontre se dispute à Toulouse, je pense que les hommes de Philippe Montanier vont gagner avec au moins trois buts dans la rencontre pour une cote de 1.82 !

Pariez sur Toulouse – Rodez ici !