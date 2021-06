PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 29 juin sur Angleterre – Allemagne Euro 2020

Mon pronostic : l’Allemagne ne perd pas et les deux équipes marquent (2.40)

Je suis d’accord avec Eric. Les deux équipes ne sont pas flamboyantes depuis le début de la compétition. Cependant je pense qu’elles vont se réveiller pour cette phase finale et je m’attends à des buts lors de cette rencontre. A ce jeu-là je pense que les Allemands ont plus de potentiel que leurs rivaux Anglais. Face au Portugal, l’attaque allemande a fait très mal à la défense portugaise avec une victoire quatre buts à deux. L’Allemagne a cette capacité de faire le jeu et de marquer. L’Angleterre n’a trouvé le chemin des filets qu’à deux reprises depuis le début de la compétition. C’est pourquoi je pencherais vers les Allemands pour ce huitième de finale. Si l’on rajoute le fait que les deux équipes marquent, c’est un pari coté à 2.40 que je vous propose !

Pariez sur Angleterre – Allemagne ici !