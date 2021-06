PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 29 juin sur Suède – Ukraine

Mon pronostic : la Suède ne perd pas face à l'Ukraine et les deux équipes marquent (2.45)

Contrairement à Jérôme je vois un match ouvert pour cette rencontre. La Suède me fait une très bonne impression et on a pu voir face à la Pologne, qu’elle sait également marquer si la défense rompt. Alors oui, je ne pense pas qu’elle méritait la victoire mais les Suédois se sont montrés efficaces. Cette fois ils partent favoris face aux Ukrainiens qui faisaient partie des meilleurs troisièmes. Je pense que les deux équipes peuvent marquer dans ce huitième de finale. Les deux sélections ont des arguments offensifs très intéressants. La Suède peut compter sur Forsberg et Isak tandis que l’Ukraine se repose sur Yarmolenko et Yaremchuk. Je donne tout de même un avantage aux « Blågult » que je ne vois pas perdre. Si l’on rajoute des buts de chaque côté, c’est un pari qui pourrait vous permettre de plus que doubler la mise (2.45).

