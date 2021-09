PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 29 septembre – Ligue des Champions

Mon pronostic : Chelsea ne perd pas sur la pelouse de la Juventus et moins de 2,5 buts (1.98)

Très belle rencontre à suivre ce soir ! La Juventus n’est plus au même niveau depuis le départ de Cristiano Ronaldo. C’est donc logique qu’elle soit outsider chez elle d’autant qu’elle a perdu Paulo Dybala, blessé à la cuisse, lors de la victoire face à la Sampdoria ce week-end (3-2). Les Turinois ont donc porté à quatre leur nombre de matches consécutifs sans défaite. Il y a du mieux après les deux revers et le nul sur la pelouse de l’Udinese lors des trois premières journées. Les Blues viennent de subir leur première défaite de la saison, samedi, face à Manchester City (0-1). Ils ont été dominé dans tous les compartiments du jeu. La Juventus est à des années lumières du niveau de jeu des Citizen, le scénario ne sera pas le même. Je vois mal comment Chelsea pourrait perdre cette rencontre. Avec la solidité défensive des hommes de Tuchel, je ne pense pas qu'on assistera à un beau spectacle. C’est pourquoi je vous propose le N2 et moins de 2,5 buts dans la rencontre pour doubler la mise.

