PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 3 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Mbappé (PSG) ouvre le score à Vannes (2.25)

Il faut être créatif pour cette rencontre. Pour moi la victoire du Paris Saint-Germain à Vannes ne fait aucun doute mais la cote est évidemment très faible. Même avec de nombreux joueurs touchés par le Covid-19, les Parisiens viennent armés pour ce match et la composition probable est de qualité. Alors oui, il faut toujours se méfier de la Coupe de France qui peut réserver son lot de surprises mais, dans son histoire, le club de la capitale a très souvent su les déjouer. Kylian Mbappé ne prend aucune rencontre à la légère. Il cherche toujours à gonfler ses statistiques. On l’a vu lors du dernier tour contre Feignies-Aulnoye. Le Français a inscrit un doublé. Je suis convaincu qu’il va encore marquer ce soir et je pense même qu’il va ouvrir le score pour une cote de 2.25 !

