PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 3 septembre - Ligue 1

Mon pronostic : le PSG gagne à Lyon et au moins trois buts dans la rencontre (1.90)

Avec un seul point pris lors des trois premiers matches, l'OL réalise un des pires débuts de saison de son histoire et va recevoir le PSG avec un cruel manque de confiance. Alors peut-être que c'est la rencontre idéale pour se relancer ou alors la pire pour s'enfoncer encore plus dans la crise. Les Parisiens ne vont pas faire d'état d'âme et encore moins Barcola qui vient de signer dans la capitale en provenance de Lyon justement. Je pense tout de même que les hommes de Luis Enrique vont s'imposer. Et j'envisage deux options : soit Lyon s'accroche et parvient à marquer, soit le PSG déroule et écrase son adversaire. Pour ne pas avoir à choisir je vous propose donc de miser sur le succès parisien avec au moins trois buts dans la rencontre pour une cote de 1.90 !

