PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 30 avril – Ligue 1

Notre pronostic : Lens bat Nantes et les deux équipes marquent (3.20)

Dans une semaine les Nantais devront se rendre au Stade de France pour disputer la finale de la Coupe de France contre Nice. Les Canaris n’ont donc pas vraiment les têtes à la Ligue 1. Ils n’ont plus rien à jouer et pourraient disputer ce duel avec le frein à main à Lens. Les joueurs ne doivent penser qu’à ne pas se blesser et c’est pourquoi je ferais confiance à Lens. Les Sang-et-Or sont dans une bonne passe à domicile avec trois victoires de rang et doivent jouer l’Europe. Je pense qu’ils vont s’imposer mais cela ne m’étonnerait pas que Nantes marque un but. Sans Danso, la défense lensoise sera plus friable. Un pari pour plus que tripler la mise (3.20).

Pariez sur Lens – Nantes ici !