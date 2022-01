PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 30 janvier – Coupe de France

Mon pronostic : Lens ne perd pas contre Monaco, les deux équipes marquent et but de Kalimuendo ou de Ben Yedder (3.50)

Très belle rencontre à suivre ce soir entre ces deux clubs. Il y a beaucoup d’absences du côté de Monaco notamment en défense et au poste de gardien qui devrait revenir à Mannone. Evidemment il faut le prendre en compte avant de parier. Malgré cela, l’attaque monégasque aura fière allure avec Ben Yedder qui devrait être aligné en pointe, accompagné de Diop, Volland et Martins. L’international français pourrait marquer à Bollaert. On le sait, Lens est une équipe joueuse. A domicile le bilan est compliqué en ce moment mais je pense que cette qualification arrachée aux tirs au but lors du derby face à Lille est encore dans les tête et va leur donner confiance. Je miserais donc donc sur le 1N. Pour faire gonfler la cote je vous propose de rajouter le but de Kalimuendo ou de Ben Yedder avec les deux équipes qui marquent !

