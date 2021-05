PRONOS PARIS RMC Le pari football de Coach Courbis du 30 mai Barrages L1/L2

Mon pronostic : Nantes bat Toulouse 2-1, 3-1 ou 4-1 (5.10)

Les Nantais ont fait un grand pas vers le maintien en Ligue 1 après la victoire (1-2) au match aller à Toulouse. Cela ne sera pas difficile pour les Toulousains d’être meilleurs qu’ils ne l’ont été chez eux. La défense a été catastrophique et le FC Nantes ne s’est pas fait prié pour exploiter les failles. Devant, le TFC ne s’est pas montré si dangereux que cela mis à part sur la frappe de Machado. Pour cette deuxième rencontre, Toulouse va devoir se découvrir et marquer au moins deux buts pour se qualifier. Je pense que les Nantais vont en profiter pour contrer avec des joueurs rapides et en pleine forme comme Coulibaly ou Kolo Muani. C’est pourquoi je vous propose de parier sur la victoire nantaise 2-1, 3-1 ou 4-1 pour une très belle cote de 5.00 !

